沖繩知事要求美軍搬遷至關島計劃需「更明確」＝防衛大臣中谷元強調正減輕負擔

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防衛大臣中谷元，15日在沖繩縣廳與沖繩知事玉城丹尼舉行就任以來的首次會談。中谷元當場並報告稱，駐沖繩的美國海軍陸戰隊向美國領土關島的遷移工作已經開始，並強調日本將繼續致力於減輕沖繩基地的負擔。玉城則是要求要有更明確搬遷具體時間表。

將駐紮在沖繩的海軍陸戰隊遷移至海外，是2006年駐日美軍調整行程表中的明確內容，預計將約1.9萬人中的9000人轉移到關島等基地。

中谷在會談中介紹，約100名先遣隊的遷移工作已經開始，並指出，「我們正朝向重要里程碑邁進。這是一項極其重要的舉措」。玉城表示，「目前還沒有提出具體的搬遷時間表。但我們要求提出明確的搬遷行程表，並儘快完成搬遷」。玉城並呼籲將該縣內進行的所有海軍陸戰隊訓練都轉移到海外。

中谷則表示「將更加努力地減輕基地負擔」，並表示將紮實推進美軍普天間空軍基地（宜野灣市）向名護市邊野古的遷移工作。玉城則抗議稱：「這是一個沒有未來性的項目，不知道何時才能完工」，並呼籲立即停止建設，要求透過與縣政府對話尋求解決方案。

對於魚鷹運輸機計畫，中谷元則解釋道，日方已要求美方提供有關美軍決定暫停魚鷹運輸機飛行的詳細資訊。玉城對此批評稱：「沒有足夠的資訊，這會導致縣民和全國人民的焦慮加劇」。



防衛大臣中谷元接受沖繩知事玉城丹尼（右）的請願＝15日下午、縣廳



防衛大臣中谷元會見沖繩縣知事玉城丹尼（右）＝15日下午、縣廳

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