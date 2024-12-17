三菱UFJ銀行保險箱竊盜案受害人數增加＝半澤行長鞠躬「誠摯道歉」

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三菱UFJ銀行，於12月16日舉行記者會，就11月22日遭到曝光的前銀行職員從保險箱中不法取得數十億日圓客戶資產一事說明。行長半澤淳一則強調，這次事件「動搖銀行業務的根基——信賴和信用」，半澤並稱「向我們的客戶和所有相關夥伴表示誠摯的歉意」。該銀行表示，發生竊盜案的東京兩家分行中，可能還有數十名客戶遭受侵害。

金融廳於16日，依據《銀行法》向該銀行發出報告要求的命令。

對於經營責任方面，半澤行長表示：「我最大的責任是要徹底分析根本原因，制定防止再次發生的措施並切實實施」。他並表示將考慮對自己及高階主管等採取處分。

這起竊案發生在東京的練馬和玉川兩間分行。自2020年4月至2024年10月期間，一名負責管理保險箱業務的40多歲的女性前銀行職員，非法使用存放在分行的備用鑰匙。她打開保險箱並竊取大約60名客戶的資產。半澤行長則透露，這名前銀行職員後來聲稱，其透過盜竊獲得的資金「是被挪用於投資和其他用途」。該前僱員已被懲戒解僱。

竊盜事件被發現後，三菱UFJ銀行要求兩家分行簽約保險箱的客戶來到分行，檢查保險箱內的物品。隨後也發現可能有數十名新的顧客成為受害者。該銀行表示，已對所有設有保險箱的分行進行檢查，目前並沒有發現類似問題。

該行在記者會上宣布，將於明年1月前把備用鑰匙集中在總行管理。該公司並稱，正在對已發現受到影響的客戶依序採取應對，包括對約20起案件提供總額約3億日圓的補償等。



三菱UFJ銀行行長半澤淳一（前）在記者會上為一名前銀行職員從保險箱竊取客戶資產的行為道歉＝16日下午、東京都千代田區



三菱UFJ銀行行長半澤淳一，在記者會上為一名前銀行職員從保險箱竊取客戶資產一事道歉＝16日下午、東京都千代田區