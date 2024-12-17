川普正式提名前葡萄牙大使格拉斯擔任美國駐日本大使＝對中強硬派商人

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【華盛頓時事】美國準總統川普於16日宣布，將提名其首次總統任內駐葡萄牙大使的商人喬治．格拉斯為下任駐日本大使。格拉斯是長期支持川普復出競選的大額政治獻金者，同時也是以對中國強硬派聞名。預計經參議院批准後將上任。

川普在一份聲明中寫道：「格拉斯作為一家投資銀行的行長，他將把商業頭腦帶到大使的工作中，他一直把美國利益放在首位」。

2020年，格拉斯擔任駐葡萄牙大使時，對葡萄牙越來越接受中國投資影響表示擔憂。此前他曾表示，「葡萄牙必須在盟友（美國）和經濟夥伴中國之間做出選擇」，此言一出便引發外交摩擦。如果他上任，很可能會強烈敦促日本與中國脫鉤。

格拉斯來自奧勒岡州西部，在投資銀行和房地產領域擁有豐富的經驗，同時對高科技領域也有深厚了解。2016年總統大選期間，格拉斯因向川普提供大筆政治獻金而被任命為大使。這次任命也被看作是對總統選舉資金支持「論功行賞」的獎勵。



美國商人喬治格拉斯＝2017年7月、華盛頓（AFP時事）

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