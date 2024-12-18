兩陛下視察石川縣能登暴雨受災地區＝今年第三度，在輪島當地默哀

Newsfrom Japan

天皇和皇后兩陛下於17日前往石川縣輪島市，慰問能登半島北部9月發生的暴雨災害的受災戶。這是兩臂下今年第三度造訪能登，前兩次包括元旦地震後的三月和四月。

天皇和皇后從羽田機場搭乘專機抵達能登機場，然後換乘小巴士，到達被塚田河洪水沖走的房屋現場，這場洪水造成就讀輪島中學三年級的喜三翼音（14歲）等4人不幸罹難。坂口茂市長則說明了當時的情況，兩陛下視察了仍殘留的瓦礫浮木現場，並向房屋所在地默默致哀。

接下來，兩陛下訪問了輪島中學，該校有51名學生仍在避難。兩陛下彎下腰，說著「還是很困難的吧」、並在現場來回。元旦地震中，吉岡久美子（70歲）女士的家被完全摧毀，臨時住房也因為暴雨出現受損，陛下則對她表示「目前還是很艱難吧」，對此吉岡則稱「對於兩陛下相當溫馨的言語，我相當感謝」。

隨後，兩陛下向參與救災工作的警察署長們表示感謝，並聽取了珠洲市和能登市市長對災害情況的說明後，於晚上回到東京。



天皇和皇后陛下視察了石川縣輪島市久手川町受暴雨影響的地區。左邊是坂口茂市長＝17日下午（代表攝影）



天皇和皇后在石川縣輪島市久手川町遭受暴雨襲擊的地區默哀＝17日下午（代表攝影）



天皇和皇后陛下參觀避難所並與受災民眾交談＝17日下午、石川縣輪島市市立輪島中學（代表攝影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]