丹麥當局拒絕日本請求＝決定不引渡反捕鯨嫌疑犯沃森

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【巴黎、倫敦時事】17日丹麥當局宣布，在丹麥領土格陵蘭島被拘留，並正在被要求引渡至日本的反捕鯨組織海洋守護者協會（SS）創始人保羅．沃森（74歲）一事，當局決定不引渡沃森至日本。嫌犯並於同日被釋放。

沃森獲釋後告訴法新社稱：「我的被捕是讓國際社會關注到日本持續在非法捕鯨活動。從這個意義上說，我被拘留的這五個月，是反捕鯨運動的延伸」。

日本海上保安廳，以沃森涉嫌在2010年干擾日本的捕鯨研究為由，對其發出逮捕令，罪名是襲擊和恐嚇妨礙商業活動，並將其列入國際通緝名單。今年7月，當船隻停下來加油時，沃森被扣留在格陵蘭島。

丹麥司法部考慮逮捕後的拘留時間、引渡所需的時間、以及被控行為發生後已過去14年多的事實。不引渡的決定是在「對情勢進行總體評估」後做出的。

丹麥司法部長霍默爾加德在聲明中表示，經過各方面考慮，「丹麥決定不執行日本的請求」。但他也強調，「我國並不認同一些人，對日本司法制度和人權保障存在擔憂。日本是一個民主、法治的國家」。



反捕鯨組織海洋守護者協會（SS）創辦人保羅沃森（左）（AFP時事）

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