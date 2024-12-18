再有日本僑民在白俄羅斯被拘留＝大使館已證實，有報導稱「拍攝高架橋」

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日本駐白俄羅斯大使館於17日證實，收到白俄羅斯外交部消息稱，1名當地日本僑民被拘留。本月稍早則是通報了這起居留事件。先前7月，即有1名日本男子因「涉嫌間諜」在白俄羅斯被拘留。

12月3日，白俄羅斯獨立媒體報道稱，一名日本男子在該國東南部與烏克蘭接壤的戈梅利地區，一條跨鐵軌公路的高架橋上拍照，隨後在12月1日被拘留，並被移交給情報機構。大使館則是繼續調查，並於16日接到來自白俄羅斯外交部確認電話。

大使館相關人士沒有透露被拘留日本公民的罪名，並解釋稱，他們的姓名、年齡和性別等詳細資訊「由於涉及個人資訊而無法透露」。該人並說：「我們將繼續從保護日本僑民的角度採取適當應對」。

7月，居住在白俄羅斯戈梅利地區的日語教師中西雅敏，因涉嫌間諜罪被捕。9月，國家電視台播出了一檔節目，將中西描述為「日本的情報人員」。



白俄羅斯國旗（AFP時事）

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