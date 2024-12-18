Space One的Kairos太空船再度發射失敗＝民用火箭飛行暫停

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12月18日上午，宇宙開發企業Space One（東京）從其發射場「紀伊Space Port」（和歌山縣串本町）發射搭載人造衛星的第二枚小型火箭「Kairos」，但幾分鐘後，火箭暫停飛行。該公司隨即認定本次任務很難達成。這是日本首次由民間資助，將衛星送入軌道的嘗試，但今年3月發射後不久發生爆炸，這次又再度失敗。

Kairos2號長約18公尺，重約23噸，由三級固體燃料和液體燃料引擎所組成。該衛星搭載五顆小型衛星，其中一顆由太空公司Terra Space（京都府京田邊市）所開發的衛星，上頭還雕刻有一尊祈求世界和平的佛像。

首枚火箭彈於3月13日發射後隨即立即爆炸。火箭推力低於預期，觸發自主飛行安全系統啟動，Space One一直在做準備，包括審查系統標準等修正作業。原先計劃於12月14日和15日再次發射，但因風​​力原因讓發射連續延後兩天。



第二枚小型火箭Kairos發射後，發射作業隨即暫停＝18日上午、和歌山縣

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