1月至11 月訪日遊客數創年度新高＝已達3337萬人，日圓貶值推動旅遊

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日本政府觀光局於18日宣布，1月至11月訪日外國遊客總數（預測值）為3337萬9900人。在僅剩一個月就要過年的時間，這數字已經超過2019年創下的（3188萬人）的紀錄。訪日遊客消費金額（1月至9月）也已創下年度新高。推估這是受到日圓歷史性貶值和航班數量增加的影響。

除了來自韓國及台灣、香港等亞洲國家的遊客數量強勢外，來自歐美的遊客數量也大幅增加。日本觀光廳廳長秡川直也在記者會上表示，「如果一切順利，我們每年的遊客人數可能會超過3500萬人次」。

11月訪日遊客人數為318萬7000人，較去年同期成長30.6%。這已是連續二個月的單月遊客人數突破300萬人次。與新冠疫情爆發前的2019年11月相比，這一數字增長30.5%。隨著秋葉盛開，前往地方城市的航線和直飛航班的增加，都是推動這數字的因素。



清水寺參道清水坂，遊客絡繹不絕＝11月29日、京都市東山區

観光客でにぎわう清水寺への参道「清水坂」＝１１月２９日、京都市東山区

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