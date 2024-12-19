讀賣集團主筆渡邊恆雄逝世，享壽98歲＝政壇與棒球界風雲人物

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讀賣新聞集團本部（東京都千代田區）執行長暨總編輯（主筆）渡邊恆雄，19日的凌晨2點因肺炎在東京一家醫院過世，享壽98歲。渡邊來自東京，葬禮將會由近親舉行。主祭者是其長子渡邊睦，告別儀式對將於之後再舉行。

渡邊畢業於東京大學，1950年起加入讀賣新聞，歷任政治部記者、華盛頓分社支局長、編輯局次長兼政治部部長，1991年出任社長。2002年時，當公司轉為控股公司體制後，渡邊出任讀賣新聞集團本部社長，並於2004年1月至2016年6月就任會長。渡邊也曾於1999年6月至2003年6月期間，擔任日本新聞協會會長。2008年榮獲旭日大綬章。

渡邊利用擔任政治部記者期間所建立的人脈，在政界和商界保持影響力。2007年，渡邊因為調解當時自民黨首相福田康夫及民主黨黨魁小澤一郎之間的矛盾，促成兩黨大和解而受到關注。渡邊也曾在2014年擔任「情報保全諮詢會議」主席，該委員會是基於情報的特定保護所制定的標準專家小組。

渡邊自1996年成為球團會長以來，多年來一直參與職棒讀賣巨人隊的管理。2004年，他因球隊的球探醜聞而辭職，但隔年又重返球團會長職位。他在棒球界一直保持著強大的影響力，直到2016年因球員賭博醜聞才辭去最高顧問一職。

此外，渡邊也是相撲愛好者，曾於1991年至2005年擔任日本相撲協會的諮詢機構「橫綱審議委員會」委員，並從2001年起兩年間擔任該委員會主席。

渡邊在2020年8月NHK播出的訪談節目中，談到了自己的戰爭經歷以及戰後政治的幕後情況。同年10月，在內閣和自民黨為前首相中曾根康弘所舉行的聯合葬禮上，渡邊發表了對其盟友的哀悼詞。其主要著作為《白宮內幕》、《民粹主義批判》（暫譯）等。



渡邊恆雄

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