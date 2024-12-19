涉嫌謀殺兩名國中生＝43歲無業男子遭到福岡縣警方逮捕

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涉嫌在北九州市小倉南區一間速食店持刀刺傷兩名國中三年級學生，造成中島咲彩（15歲）不幸死亡的案件，福岡縣警察小倉南警察署搜查本部警方於19日表示，居住於該區長尾市的無業男子平原政德（43歲）已遭到逮捕，他並被指控謀殺15歲的男學生。嫌犯平原承認指控，並稱：「確實是我做的」。

嫌犯涉嫌於14日晚間8點25分左右，在同區德力的「麥當勞德力322號店」內，用攜帶的刀刃物刺傷一名男學生腰部，造成他受傷。

根據調查本部透露，嫌犯平原在事發前約15分鐘，駕駛自己的小型貨車抵達商店停車場。案發後，迅速乘車逃離。

晚上8點10分左右，中島在補習班回家的路上遇見一名男學生，並進入速食店。當兩人坐好，並在收銀台排隊點餐時，突然，平原走進商店後，無聲無息地襲擊兩人。中島腹部被刺一刀，男學生腰部被刀刃刺一刀。

嫌犯從進入時的同一入口逃跑，當時手中仍持有凶器。嫌犯從進店到離開只花幾秒鐘。當局仍未找到凶器，調查本部於19日對嫌犯的住所進行搜查。

兩人均被送往醫院，但大約一個半小時​​後中島被確認死亡，原因為大量失血。男學生則沒有生命危險，但傷勢嚴重。該名男學生稱：「我被一個完全不認識的陌生人刺傷」。

事件發生後，經過對現場周圍的監視器錄影和附近汽車的行車記錄器錄影的徹底檢查，警方鎖定平原為主嫌。



造成兩名國中生的一男一女被刺傷，當中的中島咲彩不幸死亡（背部）的速食店＝15日、北九州市小倉南區

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