渡邊恆雄過世＝富有研究心態、日本棒球界絕大影響力人物

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職棒隊讀賣巨人隊前老闆兼會長渡邊恆雄於19日過世。渡邊生前不只是球團的龍頭，還是個在棒球界具有絕大影響力的人物。

渡邊的大膽言論常常引起爭議。2003年，巨人總教練原辰德辭職時，渡邊將其形容為「讀賣集團內部的人事變動」，將棒球私有化而一度受到批評。2004年，當時近鐵猛牛隊和歐力士藍浪隊合併後，棒球聯賽一度出現重組疑雲，渡邊曾指著當時的養樂多球員、球員工會主席古田敦也說：「你不過只是個球員！」，一度成為日本棒球迷們的公敵。

每當出現意見分歧的問題，例如選秀制度時，渡邊就會高喊並威脅巨人隊會退出聯盟、或另組新聯盟。對於當時能賺取巨額轉播權費的金雞母巨人隊一旦離開，那麼對其他球隊來說就是生死攸關的問題。因此在這種權力平衡的背景下，渡邊才能持續掌舵，並同時壓制反對聲浪。

渡邊也在隊上展現了自己的實力。2011年秋，球隊解雇了球隊代表清武英利，清武在記者會上批評渡邊「老闆一句話就干涉教練的人事決定，私有化利用球隊來謀取利益」。但渡邊持續在讀賣集團中扮演核心角色，並親自出庭參加有關自己的訴訟。

儘管渡邊非常了解棒球規則和技巧，但也會出言說「我不了解投手犯規的意義」等發言，但確實渡邊對棒球界的各種問題都非常了解。渡邊經常在熟悉的飯店吃飯，並常常在離開時向等待他的媒體發表演講。縱使渡邊喝醉，但渡邊還是會背誦棒球協議，並親自解釋相關問題。渡邊的回答也風趣幽默，很符合前資深記者的風格，因此相當吸引媒體。

渡邊常故意站出來發表挑釁性的言論，將輿論引導到他所設想的情景上。當許多球團老闆缺乏相關知識時，渡邊則是比任何人都更深入地先探討問題，並形成自己的輿論風潮。渡邊擁有出色的方法來激勵團體、擁有吸引外界的能力，因此在棒球界，確實仍有許多人持續依賴渡邊的影響力。



巨人隊老闆渡邊恆雄（中）出席總教練長島茂雄（左）的退休記者會。右邊是時任新總教練原辰德（當時的頭銜）＝2001年9月、東京都文京區

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