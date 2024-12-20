政府公布《犯罪白皮書》＝逮捕人數19年來首次升至18萬人

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法務省於20日，發布2024年版犯罪白皮書。當中顯示2023年全國刑事犯罪逮捕人數達18萬3269人，較前一年增加8.2％，是時隔19年來首次增加。該省分析稱，「新型疫情的遏制和人流的恢復產生一定影響」。書中也首次提及以高薪招募從事犯罪活動的「黑暗打工」。

關於黑暗打工問題，文章指出「透過簡單地申請，最終成為嚴重犯罪的幫兇一事，已經成為社會問題」。書中指出，「匿名與流動型犯罪集團（匿流）極可能參與這些犯案。

資安的網路犯罪則是比上年增加0.9％，達到1萬2479起，創下歷史新高，而專業詐欺案件增加8.6％，達到7212起。該省的政府官員表示：「黑暗打工可能是造成網路犯罪和特殊詐騙增加的原因」。

2024年的白皮書中，針對女性罪犯進行調查。書中稱，2023年被捕犯罪者中女性佔19.5％，當翁竊盜罪佔57.1％。書中強調，女性受刑者中，53.5%患有憂鬱症等精神疾病，是男性的兩倍多，有關單位需要針對女性面臨的困難給予治療和支持。



法務省＝東京都千代田區

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