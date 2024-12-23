日本公平交易委員會將要求Google改善手機強制安裝旗下APP＝疑似違反反壟斷法

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日本公平交易委員會，因谷歌強制智慧型手機製造商在其設備上安裝其搜尋應用程式的行為，認為違反《反壟斷法》（不正當交易行為法），決定對其發出排除令。相關業界人士已對此證實。這是日本公平交易委員會首次向被稱為「GAFA」的IT巨頭發出該命令。

日本公平貿易委員會，已將擬議的制裁措施通知谷歌，並將在聽取意見後做出最終決定。

根據消息人士指出，谷歌要求其安裝操作系統Android的設備製造商，也要在其設備上安裝自己的應用商店等，當中也包括搜索程式「谷歌搜索」和網絡瀏覽器「Chrome」在螢幕上，並要求簽合約。谷歌公司還要求不安裝競爭對手等搜尋應用程式，並支付部分搜尋廣告服務收入給製造商等來簽約。

日本公平交易委員會認定此類合約構成「帶有限制性條件的交易」，這也是《反壟斷法》中所禁止的行為。



美國IT巨頭Google總部＝2017年5月、美國山景城

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