上皇滿91歲＝持續關注國內外動態

Newsfrom Japan

上皇於12月23日正式迎接91歲生日。過去這年他一邊照顧於10月右大腿骨骨折的上皇后（90歲）外，一邊自己過著規律、安靜、穩定的生活。

根據皇室適從表示，上皇每天早晚都會看報紙、吃飯時也會看電視新聞，並關注國內外情勢的發展。特別是今年，他十分關心遭受地震和暴雨襲擊的能登半島的狀況、和受災民眾的生活。

當上皇后骨折時，他一度非常擔心，10月13日上皇后出院那天，他坐著輪椅迎接上皇后回到仙洞皇宮，向她伸手幫忙並安慰她。上皇后現已康復到基本上不用拐杖就能行走的程度。從本月開始，上皇夫婦開始回復早晚的散步。

直到現在，二戰的記憶仍然深深與他日常生活連結在一起，每逢戰爭結束紀念日，上皇都會看有關戰爭的紀錄片。在每天早餐後的朗讀中，上皇夫妻選擇閱讀池宮城秀的《戰爭與沖繩》。

他於5月訪問栃木縣日光市。在過去二戰撤離到舊日光田母澤御用邸期間，他向上皇后講述了當時的生活，包括他使用的房間以及過去在花園裡滑雪的回憶。

他也常前往皇居繼續進行蝦虎魚分類研究，也對日本江戶時代長崎出島荷蘭貿易站的醫生菲利普．弗朗茨．馮．西博爾德在日本收集的蝦虎魚標本表現出興趣，並開始蒐集資料。

11月，三笠宮百合子妃的過世引起上皇的深深悲痛。他四度前往三笠宮宮邸，並攙扶著拄著拐杖的皇太后一同前往慰問。隨著百合子妃的過世，上皇現已成為皇室最年長成員。

2022年7月時他被診斷為右心衰竭，診斷指標BNP值仍稍高，並有少量胸腔積水，但透過服用藥物等醫療手段和限制水分攝取等，讓他病情相對穩定下來。



上皇在91歲生日前與上皇后合影＝11日下午、東京都港區的仙洞御所（宮内廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]