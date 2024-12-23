日本海上保全廳與日航機相撞一週年＝羽田航空基地舉行追悼儀式

Newsfrom Japan

明年1月即是日本航空公司與日本海上保安廳飛機在羽田機場（東京大田區）相撞並起火的一周年。悼念罹難者的追悼儀式於，23日在第三管區海上保安本部羽田航空基地舉行，當年事故造成5人不幸罹難。自衛隊高級軍官和基地工作人員等約70人參加紀念儀式，在默哀片刻後，由本部長宮本伸二致悼詞。

宮本表示：「這是一場史無前例的悲劇性事故。我們並沒有對這一現實視而不見，我們會採取更高的信念，讓這樣的悲劇性事故不會重演。您們將永遠活在我們心中。

同一天，5名罹難者的家屬也透過代表來發表聲明稱「真誠地希望我們寶貴的家人的生命不會這樣白白消逝，並希望他們的經驗能活化成給未來人們的教訓」。

事故發生於1月2日。一架日本海上保安廳的飛機，原定起飛運送前一天發生地震的能登半島之救援物資，但與一架正在降落的日本航空公司飛機在跑道上相撞。日本海上保安廳飛機當時載有六名機組員中，除機長外有5人不幸罹難。



日本航空和日本海上保全廳飛機相撞起火一週年之際，海上保安廳人員在追悼儀式上默哀＝23日上午、東京都大田區



日本航空和日本海上保全廳飛機相撞起火一週年之際，海上保安廳人員在追悼儀式上默哀＝23日上午、東京都大田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]