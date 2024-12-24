本田與日產進入合併談判＝瞄準全球銷量第三市場，日本國內或成兩大陣營

Newsfrom Japan

本田與日產汽車公司於23日正式宣布，雙方已開始就業務合併進行磋商。該公司將成立一間控股公司，並計劃於2026年8月上市，本田和日產將成為旗下全資子公司。本田將提名新公司的大部分高階主管，並派任社長，該案強烈顯示出對日產汽車的救濟一面。該合併計劃為兩家公司都將保留自己的品牌，日產最大股東之一的三菱汽車，也正在考慮明年1月左右與日產合併的可能。

倘若合併順利進行，該公司的全球汽車銷售將位居豐田汽車公司和大眾汽車集團之後成為第三位。此外，在日本國內由豐田出資的鈴木、馬自達等5家公司所組成的「豐田陣營」與合併後形成的「本田陣營」之間的兩極化正進一步加劇。以電動車開發為中心的競爭可能將進一步加劇，這對國內外汽車製造商來說都是重大轉折點。

這項合併談判是出於日方的危機感，兩間公司擔心在電動車開發競賽中，日本車會被美國特斯拉和中國比亞迪超越。本田社長三部敏宏在當天的記者會中表示，「與日產合併後產生的化學反應、將產生顯著的想輔相成效果」，日產社長內田誠則表示「合併後，規模經濟將比以往任何時候都更強大」。

兩家公司透過相互供應電動車主要零件、以及共享生產基地來降低固定成本，目標是成為銷售額達到30兆日圓、營業利潤超過3兆日圓的全球頂級汽車製造商之一。三菱汽車社長加藤隆雄對此也表示：「我們對此持積極態度看待」。

日產汽車因北美和中國市場利潤下滑，一度陷入財務困境，本次合併談判呈現出本田試圖拯救日產的一面。但是三部社長則否認這種觀點，但同時指出「如果兩家公司不獨立運作，業務整合就無法進行」，而日產的業務重組是整合談判的先決條件。日產的內田社長表達危機感稱：「讓公司恢復盈利是我的責任」。



（由左至右）日產汽車社長內田誠、本田汽車社長三部敏宏、三菱汽車社長加藤隆雄召開記者會＝23日下午、東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]