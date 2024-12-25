日中外長25日舉行會晤＝岩屋毅就任後首次訪中

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日本外相岩屋毅於24日在記者會上宣布，他將於25日訪問中國北京，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會晤。雙方希望確定全面推進兩國在互利領域合作的「戰略互惠關係」、往建立「建設性穩定的關係」的方向前進，岩屋將於26日返回日本。這將是2023年4月林芳正訪中後，時隔一年八個月有日本外相再次訪中。這也將是岩屋毅就任後首次訪中。

岩屋毅在記者會上強調，日中關係是「我國最重要的雙邊關係之一」。他說：「我希望坦誠、深入地交換意見，以減少挑戰和憂慮，增加合作與協作」表示希望會晤能成功。

岩屋毅還將會見總理李強。在一系列會談中，雙方也就盡快落實9月日中兩國達成的恢復日本水產品一事進口協議，以及如何應對近期發生的一系列日本國民被拘留事件等進行討論。預計議程上的其他議題、還包括地區局勢，例如中國在東海和南海的霸權行為，以及如何應對北韓加強與俄羅斯的軍事合作。

日中兩國政府也將於25日舉行「日中高級別人文交流對話」，希望透過文化和旅遊等形式擴大兩國民間交流。日方參加人員有岩屋毅和文部科學大臣阿倍俊子。日本政府正致力於放寬中國公民訪日的簽證要求。



外務大臣岩屋毅舉行記者會＝24日下午、外務省

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