中國男子因靖國神社塗鴉事件被判8個月監禁＝在石柱上寫上「廁所」字樣

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涉嫌在今年5月份，於靖國神社（東京都千代田區）的石柱上塗鴉「廁所」英文單詞，被指控破壞和不尊重禮拜場所的中國籍被告姜卓君（29歲），在該案中的判決結果於12月25日公佈。擔任該案法官的福家康史，判處被告8個月監禁（求處一年），並稱該罪行「極其惡意」。

福家法官指出，被告姜某在犯罪過程中相當積極、發揮重要作用，例如勘察現場、購買噴霧劑等。儘管他的責任比實際撰寫塗鴉的2名中國男子（被警方通緝中）要輕，但法庭表示「被告發揮重要作用」。

法官接著提到，姜某的動機是「希望抗議排放處理水，想保護海洋」。但法官稱「這不能說是能減輕罪責的陳述」。

根據判決顯示，被告姜某夥同其他人，於5月31日在靖國神社的石柱上用紅色噴漆噴塗大寫「廁所」二字（造成損失達462萬日圓）。顯示姜某做出對公共禮拜場所不敬的舉動。



東京地方法院＝東京都千代田區

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