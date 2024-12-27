日本航空遭到網路攻擊＝一度導致航班延誤及暫停售票

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日本航空於26日宣布，連接公司內部和外部的網路設備遭遇網路攻擊，導致乘客登機和行李托運出現問題，一些國內和國際航班並延誤長達四小時。受此影響，當天出發的機票銷售也一度被迫暫停，系統於下午1點20分恢復。官方表示，尚未確認發生客戶資料外洩或病毒破壞的情況。

日航表示，26日上午，羽田機場、新千歲機場等全國各機場發生系統故障。截至當天晚上8點前，共有60個國內航班、11個國際航班延誤30分鐘以上，4個國內航班取消。27日也有1個國內航班被取消，但其他航班均按計畫正常運作。

由於系統故障，部分快遞（包括日本郵政郵件及郵包快遞）皆出現延誤。

日航說明稱，事件原因是「從外部接收大量資料導致發生故障」。根據一位接近調查的相關人士透露，該公司聯繫警察廳並表示，「似乎有人發起DDoS攻擊（涉及發送大量數據以造成中斷）」。

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