東京電力從回收的核電廠碎片中偵測到鈾＝預計於明年春天再度檢驗

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日本原子能總署（JAEA）於12月26日宣布，正在對福島第一核電廠事故中熔毀的2號反應器的核燃料（碎片）進行分析，並在核燃料中檢測到鈾元素。根據官方宣布，他們表示：「是從能獲得的一部份典型碎片中取到這些元素」。

同時，東京電力公司於同日宣布，計畫最快明年3月啟動第二次試驗性取出作業。將使用與第一次相同的釣竿狀回收裝置，但會對抓取碎片的尖端部分進行改良。

第一次試驗性取出作業於今年9月開始，直到11月7日完成。該碎片樣本於12日運送至茨城縣日本原子能機構研究設施，並以電子顯微鏡進行分析。

根據日本原子能總署介紹，碎片長約9公厘，寬約7公厘，重約0.693克。距離表面1至2公分處的輻射量為每小時8毫西弗。除鈾之外，還檢測出核燃料管所含的鋯和鐵，並確認其內部有空洞。

在接下來的六個月到一年的時間裡，其他研究機構也將分析回收碎片的詳細成分，並利用這些資訊協助進行全面清除的研究。該材料還將在大型輻射設施「SPRING-8」（兵庫縣）進行分析，以更詳細地檢查晶體結構。



從福島第一核電廠2號機組回收的熔化核燃料（碎片）＝10日（日本原子能總署提供）

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