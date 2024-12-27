明年度預算規模創歷史新高＝社會保障費，防衛和國債費用都大幅增加

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日本政府於27日上午，在臨時內閣會議上決定2025年度財政預算案。一般會計總額達115兆5415億日圓，創下兩年來最高。社會保障費超過38兆日圓亦是新高、防衛支出和國債支出也創新高，皆是預算過高主因，連續三年超過110兆日圓。受新冠疫情影響而持續擴大的預算規模，仍未恢復過去的正常規模。

這是石破政府首次編制預算，預計政府將在新年後的國會上提交預算案，但由於執政黨是未過半的少數執政，該法案很難在本年度內獲得通過，今後預算案有可能被迫在未來朝野討論中增額修正。

日本財務大臣加藤勝信在當天內閣會議後的記者會上表示：「在考慮經濟和物價走勢的同時，集中精力實施重要政策，繼續推進支出上的改革」，將實現經濟振興和財政健全，並體認到要考量實現經濟和社會問題的平衡。

佔政府支出30%的社會安全保障關係費用將達38兆2778億日圓，創歷史新高。雖然政府透過降低藥品價格、和改善高成本醫療系統希望抑制支出，但因為出生率下降和人口老化政策的影響下，導致2024年度的支出較最初估計增加1.5％。為因應愈來愈嚴峻的安全保障環境，防衛相關經費將增加9.5%，達到歷史最高峰的8兆6691億日圓。

用於償還及支付國債利息的國債費支出也將增加到4.5%，至28兆2179億日圓，創下連續5年來最高水準。計算利息支付費用的假設利率，已從2024財年設定的1.9%修訂為2.0%，以反映日本央行升息後長期利率的上升趨勢。



石破茂首相出席臨時內閣會議（中央）＝27日上午、首相官邸

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