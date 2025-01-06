世界最長壽老人糸岡富子在兵庫縣蘆屋市去世，享壽116歲

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被認定為世界最長壽老人，居住於兵庫縣蘆屋市糸岡富子，因老衰於去年12月29日晚9點03分在該市的一家特別照護養老院去世，享壽116歲。日本厚生勞動省等於4日證實這項消息。

根據厚勞省和蘆屋市表示，自大阪府柏原市的一名女性於2023年12月以116歲高壽去世以來，糸岡就成為日本最年長的人。繼世界最年長老人、居住於西班牙的居民在2012年8月以117歲高壽去世後，她就被英國金氏世界紀錄認定為世界最長壽老人。

糸岡於1908年5月23日（明治41年）出生自大阪市，是家中三個兄弟姊妹的長女。1990年起搬到蘆屋市後，於2019年住進市內的特別照護養老院。根據報導，當他去年被告知自己已成為世界上年齡最長的人時，她表情嚴肅地回答：「謝謝」。

蘆屋市長高島崚輔發表聲明稱，「我謹表達衷心的哀悼。糸岡女士在漫長的一生中給了我們巨大的勇氣和希望。謹再次表達我的謝意」。



世界最長壽的糸岡富子女士＝2024年5月、兵庫縣蘆屋市（該市提供）

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