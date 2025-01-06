茨城縣鹿島海域附近漁船翻覆＝2死3失踪，搜索仍在持續

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1月6日凌晨2點10分左右，茨城縣鹿島港海域附近作業的漁船撥打118報案電話稱，「有艘圍網漁船疑似翻覆」。根據茨城海上保安廳表示，翻船的船隻為大津漁協（茨城縣北茨城市）所屬的80噸級「第8大濱丸」。根據了解船隻已沉沒，保安部正繼續搜尋失蹤的三人。

一名獲救船員表示，「太多的魚被網住，船體逐漸傾斜」，保安部調查船舶可能失去平衡的可能，日本運輸安全委員會決定派遣三位海事事故調查員調查事件。

船上有15名日本人和5名印尼人。死者均為五、六十歲的日本男性。當中失蹤者分別為三名日本男子，年齡分別為40多歲、60多歲和70多歲。

事件發生在鹿島港以東約31公里處。事故發生當下，天氣晴朗，海浪平靜。根據大津漁協介紹，該船5日中午左右與另外兩艘船一起出海捕捉沙丁魚，事故發生在第二次操作的時候。

該漁協的幹部於6日下午在搜尋基地銚子港（千葉縣銚子市）舉行記者會。專務理事坂本善則表情沉重地表示：「我們會盡最大努力尋找三人」。

參與救援的漁業協會成員大熊和也（54歲）在接受採訪時表示，他曾與這名40多歲的失踪男子有過交情，大熊難過地稱「昨天他還對我說，『今年我們也努力吧』想不到居然會發生這事」。

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