《幕府將軍》獲頒四項大獎＝真田廣之獲美國金球獎最佳男主角

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【拉斯維加斯時事】第82屆金球獎頒獎典禮於5日（日本時間6日）在美國加州舉行，由真田廣之製作並主演的《幕府將軍》的人（64）榮獲四項大獎。除了獲得最佳電視劇獎外，真田廣之和淺野忠信（51歲）還成為首位分別獲得最佳男主角和最佳男配角獎的日本人。澤井杏奈（32歲）也被選為最佳女演員。

《幕府將軍》是一部10集的串流媒體劇，由華特迪士尼旗下工作室製作。這部雄心勃勃的作品描繪圍繞戰國軍閥爭奪霸權對抗的人間戲劇，其中大部分演員都是日本人，70%的對話都是日語。真田扮演的是一位以德川家康為原型的軍事指揮官吉井虎永，淺野扮演一位有個性的家臣，澤井扮演一位基督教女性，擔任虎長和一位漂流至日本的英國航海家間的翻譯。

真田在獲獎後對記者說：「這證明有這麼多觀眾對不同的文化感興趣並且喜歡它們」。他在表達對日本演員和工作人​​員在美國得到認可的喜悅的同時，也強調這是「東洋與西洋劇組團結的結晶」。他從來沒有忘記自己身為「座長」的氣魄。

淺野則是激動地說：「這對我來說是一份巨大的禮物」。並致詞稱「我要感謝出色的編劇。如果沒有好的劇本，我們就不可能發揮出全部潛力」。

《幕府將軍》也在去年9月公佈的美國電視界最高榮譽「艾美獎」中，以創紀錄地斬獲18項大獎，其中包括傑出劇情類電視劇等主要獎項。該片獲得各界好評，續集目前已經在籌拍中。



真田廣之憑藉電視劇《幕府將軍》榮獲第82屆金球獎最佳男主角獎，在記者會上合影＝5日、美國加州（AFP時事）



淺野忠信以電視劇《幕府將軍》獲得第82屆金球獎最佳男配角獎後，手捧獎杯展現勝利動作＝5日、美國加州（路透時事）



以電視劇《幕府將軍》榮獲金球獎最佳男主角的真田廣之（C） Courtesy of FX Networks提供

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