日本製鐵提起訴訟稱美國總統令無效＝稱其「非法干涉」美國鋼鐵收購

Newsfrom Japan

日本製鐵公司於6日宣布，已向美國法院提起訴訟，希望使拜登總統叫停其收購美國大型鋼鐵企業「美國鋼鐵」公司計劃、以及美國政府機構審查的命令無效。這起非比尋常的訴訟是其與美國鋼鐵公司聯合提起的。兩家公司譴責阻止收購的一系列舉措是「非法政治干預」。日本製鐵會長兼執行長（CEO）橋本英二於7日上午9點在東京該公司總部召開記者會，說明該訴訟事宜。

日本製鐵和美國鋼鐵公司在聲明中批評拜登稱，「拜登總統在鋼鐵工人聯合會（USW）的支持下，無視法治，以實現自己的政治目的」。負責審查該收購計畫的美國外國投資委員會（CFIUS）也認為，該公司「以國家安全為重點下未能進行誠實地審查，剝奪了政府進行公正審查的機會」。該公司還指控其競爭對手、美國鋼鐵製造商克利夫蘭克利夫斯（Cleveland-Cliffs）與USW高層合謀阻止本次收購。

訴訟涉及兩起，第一起要求推翻拜登總統的行政命令和CFIUS審查，稱其違反美國憲法規定的正當程序和CFIUS的法定程序。第二起訴訟尋求對克利夫蘭-克利夫斯公司、執行長貢薩爾維斯（C. Lourenco Goncalves）和USW主席麥考爾發出禁令，指控其反競爭行為並要求賠償損失。

總統行政命令認定，外國公司收購支撐製造業的鋼鐵製造商將引發安全疑慮。原則上，他們呼籲在30天內「徹底、永久地放棄」收購計畫。

日本製鐵計畫透過訴訟辯稱，本次收購將增強美國經濟和國家安全。不過，當選準總統川普也已表態將「阻止」本次收購，情況依然極為嚴峻。倘若收購失敗，日本製鐵可能需要向美國鋼鐵公司支付5.65億美元（約890億日圓）的罰款。



鋼鐵製造商「日本製鐵」的招牌＝東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]