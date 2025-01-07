美國鋼鐵工人聯合會主席回應日本製鐵訴訟＝稱其「毫無根據」

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【紐約時事】針對拜登總統下令叫停日本製鐵收購美國大型鋼鐵製造商「美國鋼鐵」公司的計劃，遭到兩家公司起訴的美國鋼鐵工人聯合會主席約翰・麥考爾於6日表示，這些指控是「毫無根據」，表明自己的對抗的態度。美國鋼鐵工人聯合會在接受時事通訊採訪時，發表由該組織主席所簽署的聲明。

日本製鐵和美國鋼鐵公司於6日宣布，已向美國法院對拜登總統等人提起訴訟，尋求使收購令等措施無效。該公司還對美國鋼鐵工人聯合會的麥考爾、美國鋼鐵公司的競爭對手克利夫蘭克利夫斯及其執行長貢薩爾維斯（C. Lourenco Goncalves）提起訴訟，指控他們妨礙收購。

美國鋼鐵公司去年5月發表聲明，指責克利夫斯散佈錯誤訊息並試圖破壞收購計畫。克利夫斯曾表示有興趣收購美國鋼鐵公司，但未能就價格達成協議。

貢薩爾維斯6日在聲明中，批評這起訴訟是「為了轉移批評而不斷進行的指責遊戲」。麥考爾在聲明中重申對拜登決定的讚賞，稱其「捍衛了美國的重要利益，保護了我們的國家安全，並幫助維持了支撐關鍵供應鏈的國內鋼鐵業」。白宮新聞秘書讓・皮埃爾當天對記者表示，「我們不對訴訟發表評論」。



美國鋼鐵工人聯合會 （USW)）主席麥考爾＝2024年4月17日、賓州匹茲堡（AFP時事）

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