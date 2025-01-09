警察廳警告中國駭客組織對研究機構等發動攻擊＝已超過200起

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日本警察廳及內閣官房國家網路安全應變準備及戰略中心於8日表示，駭客組織「Mirror face」自2019年以來針對國內210家研究機構、半導體相關企業及個人等實施網路攻擊，並警告外界慎防網路攻擊。當局懷疑中國政府參與此事，目的是竊取與安全和尖端技術相關的資訊。

根據日本國家警察廳介紹，「Mirror Face」是一個至少從2019年起就開始活動的犯罪團夥，主要是針對日本公司攻擊。該機構等在分析了攻擊所使用的惡意軟體後得出結論稱，這一系列攻擊是「疑似與中國有關的有組織的活動」。

被認定為Mirror face攻擊的案例涉及智庫、外交部、國防部、政界人士等目標，他們透過發送含有惡意軟體附件的電子郵件而讓其受到感染。經證實，這些電子郵件是在2019年12月至2023年7月期間，以及從2024年6月起發送的為主，總計發送給了173名收件人。



警察廳的招牌＝東京都千代田區

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