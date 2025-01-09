藝人中居正廣電視節目被撤銷或更換＝與女性發生性暴力疑雲

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藝人中居正廣（52歲）從去年起遭到包括《週刊文春》等雜誌在內報導與女性發生性行為糾紛後，現在各大電視台和廣播電台都紛紛做出回應，當中多數電視台暫停中居正廣擔任主持人的節目。由於中居是相當受歡迎的藝人，主持六檔常規電視節目，其影響力將非常巨大。

富士電視台8日宣布，將從12日起暫時中止播出結合《誰來與中居》（だれかｔｏなかい）。 該電視台稱這是「對形勢進行全面檢討的結果」。

日本電視台7日播出的《世界上讓人吃驚的新聞》（ザ！世界仰天ニュース）節目中，也刪除了中居的入境畫面。該電視台說明稱：「當我們告知中居我們的決定時，中居也向我們提出類似的要求」。

TBS則將暫停播出《中居大師說》（中居正広の金曜日のスマイルたちへ）和《THE MC3》，朝日電視台將暫停播出《中居正廣的News大會》（中居正広の土曜日な会）。日本廣播公司預計本週也將暫停播放廣播節目《中居正廣ON&ON AIR》。

根據《週刊文春》等雜誌報導，中居曾與一名女性發生性行為糾紛，並支付了巨額金錢來解決此事。報導並稱，原先中居計劃與富士電視台數名員工吃飯，但最後一刻，除了這名女子之外，其他人都突然退出不參加。

富士電視台對此表示：「（部分報導）內容含有不實資訊，涉事員工與此事並無任何關聯」。



（由左至右）TBS、日本電視台、富士電視台總部大樓

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