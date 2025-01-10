岡野正敬被任命為國家安保局長＝秋葉剛男轉任內閣顧問

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日本政府在10日召開的內閣會議上決定，由外務事務次官岡野正敬（60歲）接替國家安全保障局長秋葉剛男（66歲）。秋葉於2021年7月出任菅義偉政府內閣下的局長兼特別顧問，任職約三年半。未來即使卸任局長職務，他仍將繼續擔任內閣特別顧問，並參與石破政府的外交和安全政策。該人事命令於20日發布。

日本內閣官房長官林芳正，10日在記者會上評價岡野「在外交和安全領域擁有豐富的知識和經驗，我們認定他是這一職務的合適人選」。日本面臨的當務之急，是包括與20日就職的川普政府建立關係、並改善與中國的關係，以及制定「主動網路防禦」相關法律，防止網路攻擊所造成的損害。

岡野也曾擔任內閣副長官和國家安保局長。他是繼首任的谷內正太郎、秋葉剛男之後的第三任來自外務省的局長。

秋葉作為國家安全局局長，過去參與制定決定擁有反擊能力的國家安全戰略，以及擴大防衛裝備的轉移等。

內閣會議也決定任命船越健裕外務審議官（59歲）為外務次官，接替岡野的職務。



岡野正敬 外務事務次官（外務省提供）



秋葉剛男 國家安全保障局長（外務省提供）

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