日美菲三國領袖網路會談＝確認將就安保議題持續合作

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日本首相石破茂、美國總統拜登、菲律賓總統小馬可仕於13日舉行線上三方會談，一致同意針對中國霸權舉動，並繼續在海上安全保障和經濟安全等領域上合作。此舉是希望在20日美國新政府川普就職前，重申三國的協調努力。

會見後，首相在官邸面對記者採訪時，指出東南亞在地緣政治和經濟上都變得愈來愈重要。石破並稱：「我們希望進一步努力實現一個基於法治的自由開放的印度太平洋地區」。

對於與準總統川普的首次峰會，石破解釋稱：「將在川普政府就職後，以最合適的方式在最合適的時間舉行。我們正在進行最後的調整，以盡快實現這一目標」。日本政府正在探討首相最快於二月訪問美國的可能性。

這次網路會談持續約25分鐘，三國就東海、南海局勢闡述立場，並表示「反對任何以力量單方面改變現狀的企圖」。他們也同意繼續在加強關鍵基礎設施和應對網路攻擊方面開展合作。預計這將是拜登與首相的最後一次會晤。



石破茂首相與美國總統拜登、菲律賓總統小馬可仕舉行線上會談＝13日上午、首相公邸（内閣廣報室提供）



日美菲三國線上會談後，首相石破茂回答了記者的提問＝１３日午前、首相公邸

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