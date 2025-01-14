日中執政黨高層睽違6年會談＝自民黨幹事長要求日本水產品恢復進口

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【北京時事】由自民黨、公明黨、中國共產黨幹部所參加的「日中執政黨交流協議會」，14日在中國北京舉行。自民黨幹事長森山裕呼籲中國解除日本水產品進口限制。日方還要求確保居住在該國的日本僑民的安全。

這是該會議睽違6年3個月來重新舉辦。日方有公明黨幹事長西田實仁等出席，中方有中央國際委員會委員長劉建超等出席。

森山在主題演講中強調，「我強烈希望中國取消對包括水產品在內的日本食品的進口限制」。日方也呼籲恢復和擴大牛肉和精米的進口。森山表示認識到擴大日中兩國民間交流的必要性，同時表示「確保全體日本居民的安全與安心是十分重要」。

日中之間的其他「懸案」包括沖繩縣釣魚島等東海地區情況的惡化，以及日本僑民連續遭到扣押的事件。

西田則提出創建多邊安全對話框架，倡議歐洲安全與合作組織（OSCE）的「亞洲版」之設想。

劉建超則指出，日中兩國「作為亞洲重要國家，都肩負著維護亞洲和平穩定、促進共同發展的責任」。

雙方也確認將推進「戰略互惠關係」，儘管仍存在分歧，但仍可存在利益重疊的領域開展合作。雙方同意致力於建立「建設性的穩定關係」。當中雙方也討論如何應對正在深化與俄羅斯軍事合作的北韓之應對。



中共中央對外聯絡部部長劉建超（中）與自民黨幹事長森山裕（左）、公明黨幹事長西田實仁（左）握手＝14日、中國・北京（代表攝影・時事）

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