2024年訪日遊客消費首次達到8兆日圓＝日圓貶值推動遊客人數增加

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日本觀光廳於15日發布消息稱，2024年訪日外國遊客消費金額（初步估算）為8兆1395億日圓，比上一年增長53.4%。這遠超2023年（5兆3065億日圓）的歷史最高紀錄，並首次突破8兆日圓。歷史性的疲軟日圓也幫助日本吸引約100萬外國遊客，創下歷史新高，而住宿費用飆升等因素則刺激整體消費。

2024年10至12月消費額較去年同期成長37.3%，達2兆3108億日圓。依照季度來看，也超過2024年4至6月，創下新高。

從全年消費項目來看，住宿費用佔比略超三成，其次是購物費用。按國家及地區劃分，中國以約20%的比例位居榜首。每人旅行支出比上年增加6.8%，達22萬7242日圓。

日本國家觀光局於當天公佈，2024年訪日外國遊客人數為3686萬9900人，較上年增加47.1%，創有史以​​來的最高紀錄，超過2019年冠狀病毒疫情之前的約3188萬人。隨著航空旅行的復甦，來自東亞、美國、澳洲等廣泛地區的遊客數量增加。

從國家來看，韓國遊客位居榜首，成長26.7%，達881萬7800人。其次是中國，數字為698萬1200人，約為美國的2.9倍，之後依序為台灣和美國。

2024年12月，遊客比去年同期增加27.6%，達348萬9800人。聖誕節和新年假期期間，遊客數量增加，都創下單月最高紀錄。

另一方面，2024年出境日本的人數較前一年增加了35.2%，達1300萬7300人，但與2019年數字相比仍僅為當時60%左右。



京都市東山區清水坂擠滿了外國遊客＝13日（AFP時事）

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