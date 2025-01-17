阪神大地震滿30年的早晨祈福＝未來持續傳承記憶、各地舉行悼念活動

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當年1995年造成6434人罹難，4萬3792人受傷的阪神大地震，於17日迎來地震30週年。隨著災難後出生的人數增多，讓人們對災難的記憶逐漸淡忘，至今仍有能登半島地震等災害在各地頻傳發生。罹難者家屬們再次下定決心，要將地震的教訓傳承給後代，並為罹難者靈魂祈禱安息。

市民團體在神戶市中央區「東遊園地」公園舉行追悼會。截至早上7點，已有約1萬1000人前來參觀。事件發生時正值凌晨5點46分，人們點亮了「Yorisou 1.17」字樣形狀的竹燈籠和紙燈籠，並默哀一分鐘。它表達永遠不會忘記受災地區和受害者，並繼續與他們站在一起的願望。下午也默哀一分鐘，以紀念東日本（三一一）大地震和能登半島地震的發生。

來自神戶市垂水區的長谷川元氣（38歲），當年在地震中失去母親和弟弟，他作為受害者家屬代表參加了集會。他稱「我會繼續把地震的教訓傳遞下去，讓更多的人能夠站在防災減災的起跑線上」。長谷川發誓要繼續以講故事者的身份持續分享自己的經歷。

兵庫縣也於中午前在縣政府舉行了「阪神・淡路大地震30週年追悼儀式」。齋藤元彥知事在致詞中表示，「縣民將齊心協力，為創造每個人都能安居樂業的社會而努力」。地震中失去父親的岩手縣西宮市居民武田真理（66歲）說：「經歷了這場災難，我深知像往常一樣醒來迎接同一個早晨是多麼幸福之事。或許是對後世的人來說的悲傷回憶，但重要的是能傳達生命的可貴」。

天皇和皇后兩陛下也出席本次典禮。天皇在演講中向受害者表示哀悼，並對為重建工作付出努力的組織和團體表示感謝。「基於地震災難的經驗教訓，我們將繼續推動安全、安心的社區建設，並將所獲得的知識傳播到國內外，並傳承給下一代」。



為悼念阪神大地震30週年，燈籠寫上「Yorisou 1.17」＝17日上午5點46分、神戸市中央區



人們默哀一分鐘，悼念阪神大地震30週年＝17日上午5點46分、神戸市中央區



罹難者家屬長谷川元氣，為在阪神大地震中喪生的母親和弟弟祈福＝17日上午、神戸市中央區



天皇和皇后兩陛下在「阪神淡路大地震30週年悼念儀式」上獻花＝17日下午、神戸市中央區

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