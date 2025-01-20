中居正廣女性糾紛延燒＝繼7-Eleven、第一生命和花王後日產也暫停廣告

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根據20日的消息所知，日產汽車公司決定從19日起停止播放的富士電視台長篇人氣動畫《海螺小姐》的廣告。本次舉動被認為是對富士電視台旗下節目與藝人中居正廣捲入女性糾紛的報導後做出的回應，日產汽車公司並計劃在可能的情況下，暫時用AC Japan的公益廣告取代其他廣告時段。

針對該篇報導，Seven&i Holdings公司也將從20日下午開始，以公益廣告取代富士電視台播放的子公司日本7-Eleven之廣告。日本麥當勞也計劃從同日起逐步停止播放其廣告。札幌啤酒已經於17日晚間起暫停播放廣告。

此外，第一生命保險將從20日起暫時停止播放廣告。Aflac生命保險公司也已經從17日晚間暫停播放廣告。

花王表示，從18日播出的節目開始，公司已經取消與富士電視台的所有廣告，並解釋說未來的計劃將「在綜合考慮富士的想法和其聲明內容後再決定」。

日本生命、豐田汽車、NTT東日本等均已暫停播放廣告，各大企業也正在加速應對。然而，由於停止或更換廣播的決定都將由各公司自行決定，因此很可能會要求他們承擔空下來的廣告時段費用。



富士電視台總部＝東京都港區

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