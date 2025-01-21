50間公司抽掉富士電視台廣告＝質疑中居正廣女性糾紛事件的應對

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藝人中居正廣遭報導與一名女性發生糾紛，富士電視台員工並參與設局之後，各大公司正加緊步調，抽調自己在富士電視台播出的廣告。截至20日晚間，宣布採取禁令的公司已增至50家，其中包括豐田汽車公司、東日本旅客鐵道公司等。在一系列報導之後，持續引發各大企業對富士電視台在17日舉行的記者會「解釋不充分」等嚴厲批評。

針對富士電視台的事件疑雲，源自《週刊文春》於2024年12月報導稱，中居與一名女性發生性糾紛，並有該公司一名員工設局。富士電視台隨後發表聲明否認有員工參與此事，但在17日的記者會上，社長港浩一表示，希望將所報導事件的細節留給即將成立的調查委員會。記者會原則上也僅限報紙和新聞機構組成的「廣播電視記者協會」的加盟成員。

這天之後，大量公司開始抽掉在富士電視台播放的廣告。各公司對於抽掉理由的解釋是「對報導內容進行綜合考慮」（本田企業等）。相關人士對此記者會表示不滿，表示「這能算是盡到責任嗎」、「覺得解釋不夠充分」。

其他宣布禁令的公司包括KDDI、三得利控股、Seven&iHoldings和資生堂。目前只剩AC Japan的公益廣告仍在富士電視台的節目中播出。此外，包括永旺集團也計劃從21日起停止播放廣告，因此抽調廣告的風潮可能會進一步擴大。

許多公司尚未決定何時恢復播放廣告，如果未來的調查發現人權或企業治理問題，抽換的時間可能會延長。



富士媒體控股公司（HD）和富士電視台的企業旗幟＝17日、東京都港區

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