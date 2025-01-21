川普總統就任＝石破首相祝賀並稱「攜手加強日美關係」

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美國新任總統川普於21日就職後，石破茂首相對此表示，「我們將就日美關係如何有效運用於世界和平與經濟，及構建信賴關係上，進行坦誠的討論」。在首相官邸回答了記者團的提問。

有關預定於2月上旬舉行的日美首腦會談，正在美國訪問的外相岩屋毅表示「正做好準備中」。他並稱「我認為日期很快就會確定。我們將以不影響國會審議的方式下做出決定」，表達訪美計劃希望能盡快實現。

此前，石破首相已就川普就任發表賀電。石破稱：「期待進一步加強日美關係，實現『自由開放的印度-太平洋』上密切合作」。

參加就職典禮後，岩屋向記者強調，「真切感受到新政府終於開始上路了」。他談到目前正在籌備的日美外長會談以及日美澳印「四方安全對話」外長會談一事時表示，「希望將日美關係推向更高的水準」。

針對川普宣布美國將再次退出應對氣候變遷國際框架《巴黎協定》一事，日本官房長官林芳正召開記者會指出，「美國的參與仍是很重要」。對於美國的提高關稅計劃，他表示「將徹底研究措施的具體內容和影響後，採取適當應對措施」。



外務大臣岩屋毅回答記者提問＝20日、華盛頓



美國總統川普就職典禮後，石破茂首相回答記者提問＝21日上午、首相官邸

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