鈴木一朗成為首位大聯盟名人堂的亞洲球員＝僅差一票全票通過

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【古柏鎮（美國紐約州）時事】美國職棒大聯盟名人堂於21日公佈今年的入選名單，經由美國棒球記者協會的記者投票選出下，過去效力西雅圖水手等隊的鈴木一朗，以99.7%的得票率，成為史上第二位僅一票之差就差點全票當選的名人堂成員。

鈴木一朗是大聯盟史上第一位連續10年敲出200支安打、打擊率過3成、與入選明星賽、並連續10年得到外野手金手套的球員。他在日本和美國的安打總和（4367支）超過彼得．羅斯（前紅人隊球員）所創下的大聯盟生涯安打數（4256支）。一朗在2019年退休至今已過5年，這是他首次以名人堂候補身分入圍。

過去全票通過入選名人堂的球員，是馬里亞諾．李維拉（前洋基隊球員），他以652次救援創造大聯盟歷史上最多的救援記錄，並於2019年入選名人堂。先前在16日（日本時間）公佈的日本職棒名人堂入圍者中，一朗以92.6%的得票率獲選。

除鈴木一朗外，效力洋基等球隊並取得251場勝投的C．C．沙巴西亞，和效力於太空人等球隊並取得422次救援成功的比利．瓦格納也都被選入名人堂內。



水手隊的鈴木一朗在對上遊騎兵隊的比賽中以單季258支安打創造當時新的大聯盟紀錄後，回應觀眾歡呼＝2004年10月、西雅圖

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