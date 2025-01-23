長野車站前3人遭刺傷，已致1死＝疑為隨機襲擊、兇嫌持刀逃逸

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1月22日晚間8點05分左右，有目擊者撥打110報警稱，在長野市JR長野站善光寺出口附近「有人被刺傷」。根據長野縣警方稱，一名男子疑似手持刀具，刺傷三名男女，其中一名男子（49歲）在送往醫院後不治死亡。該男子攜帶疑似刀具的物品逃離現場，長野縣警方正在以涉嫌謀殺和其他罪行對此案進行調查。根據了解，該兇嫌與其他三人並不認識。

根據縣警局等消息指出，死者為長野市丹波島的一名辦公室職員丸山浩由。被刺中背部的30多歲男子意識清醒，但傷勢嚴重，40多歲女子背部也被刺傷，同時還有瘀傷和其他傷害，需要治療一週。

三人都是在三號公車站牌等車時遭到攻擊。刺傷受害者的男子從現場向南逃跑，朝著廣場和十字路口跑去。兇嫌據了解是名中年人，身高約170公分，身材瘦削，戴著眼鏡，頭上披著一件白色布質的衣服。

事發現場位於車站北側善光寺入口處的巴士迴轉台附近，現場有一灘血跡。由於縣警和消防部門的緊急車輛聚集並造成混亂，鑑識課員正在調查公車站周圍區域。

一名男性飲食店長（41歲）表示看到受害者被擔架抬走，他感到很驚訝，表示自己沒有聽到任何尖叫聲，「直到聽到警報聲才注意到這件事」。一名正在回家路上的高中女生（16歲）看到這一幕，一臉不安地說：「很震驚，很可怕」。



JR長野站前三名男女遭到襲擊的案發現場＝22日下午、長野市



JR長野站前三名男女遭到襲擊的案發現場＝22日下午、長野市

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