東京23區公寓連續二年達1億日圓＝建築成本上漲讓平均價格過高

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日本房地產經濟研究所於23日宣布，2024年東京23區新建公寓每間平均價格為1億1181萬日圓。雖然比上年的1億1483萬日圓有所下降，但已是連續二年突破1億日圓大關。由於建築成本上升等因素，銷售價格仍居高不下。發售間數為8275間，較上年減少30.5%。

首都圈（東京、神奈川、埼玉、千葉四縣）的平均價格為7820萬日圓，低於2024年創下的8101萬日圓的最高紀錄。這也顯示出前一年發生的城市超高房價遭拋售出現強烈反彈。售價超過1億日圓的房屋數量減少12.6%，來到3648間。

各地區平均價格分別為：千葉縣上漲18.9%、5689萬日圓、埼玉縣上漲13.8%、5542萬日圓、神奈川縣上漲6%、6432萬日圓。由於成本增加被轉嫁到價格上，東京通勤區和再開發區附近主要車站的房產價格仍被推高。

由於勞動力短缺等因素導致建築開工量減少，東京都地區的待售房屋數量下降14.4%，至2萬3003間，為1973年開始調查以來的最低水準。

預計2025年發售戶數為26000間，較2024年增加13.0%。建築和勞動力成本持續上漲，該研究所上級主任研究員松田忠司指出，「價格很有可能超過2023年（歷史最高）的價格」。



從東京中央區的一棟高樓公寓俯瞰街道景觀（資料照）

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