蘇州襲擊日本僑民母子案被告被判處死刑＝稱「因為負債活不下去」

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針對2024年6月發生在中國江蘇省蘇州市一對日本僑民母子遭襲、一名中國女性被刺死案件，蘇州市中級人民法院23日以起訴無業被告人周加勝（52歲）的罪名，判處其死刑。日本外務省當天證實這項消息。在首次聽證會和判決中都未提到日本。

外務省表示，地方法院對這一罪行進行譴責，並表示「被告稱因負債累累，活不下去失去希望而企圖刺殺了包括一名兒童在內的三人，罪行是極其惡劣」。法院判決認為「該行為對社會影響重大，判處死刑是適當的」。

根據了解，被告案發時從安徽省來到蘇州市並實施犯罪行為。

該事件發生於2024年6月24日。一對日本母子在等待日本校車的車站時，遭一名男子持刀攻擊，造成受傷，擔任校車導護的中國婦女胡友平不幸死亡。中國當局於同年11月逮捕該男子並對此提出起訴。首次聽證會於1月9日舉行。

這次庭審未對記者公開，外交部對庭審內容進行了說明，日本駐上海總領事岡田勝等人旁聽了庭審。

中方此前稱此次事件是「偶發意外」，並未透露襲擊的動機和背景。即使在一系列審判過程中，日本人是否成為目標也從未明確過。這被認為或許符合中國當局尋求改善與日本關係的想法。

2024年9月，在中國廣東省深圳，一名日本男孩在上學途中遭一名男子持刀刺死。該案首次聽證會將於1月24日舉行。



一對日本僑民母子在中國江蘇蘇州市的公車站遭襲擊＝2024年6月

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