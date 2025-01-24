水原一平遭到美國檢方求處4年9個月監禁＝檢方稱「需要適當的刑期」

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【紐約時事】美國聯邦檢察院，23日以涉嫌銀行詐騙等罪名，判處洛杉磯道奇隊大谷翔平選手的前口譯水原一平（40歲）4年9個月有期徒刑，未來釋放後還要居家觀察3年。此判決是提交給西部加州法院的文件中做出的判決，預計將於2月6日宣告。

檢察官在一份書面聲明中譴責了被告水原，稱「被告的行為不僅造成了經濟損失，還損害了大谷翔平最重要的資產——名譽和信譽」。檢察官稱：「這種背叛和貪婪應該受到嚴厲的刑期」。

另一方面，也有意見指出，稱水原很早就同意了認罪協議，這有助於減輕檢方的負擔。由於事先認罪協商被認為是「遵守法律的表現」，原先最高刑期33年被大幅減少。

水原方面也於23日針對判決提交意見書。被告律師辯稱，判處1年6個月的監禁應才是合適的，並稱「水原有嚴重的賭癮，但他的名譽和職業生涯已經受到了懲罰」。

水原涉嫌於2021年11月至2024年3月期間，從大谷的銀行帳戶中非法轉移約1700萬美元（約26億日圓）資產，以償還非法賭博所產生的債務。在這次的量刑請求中，檢方要求水原償還給大谷翔平該金額，但水原在書面上表示他已「沒有償還能力」。



被告水原一平離開法庭＝2024年6月4日、美國加州聖安娜

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