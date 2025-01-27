大相撲豐昇龍晉升橫綱＝第74位横綱、來自蒙古第6人

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日本相撲協會裁判部於26日召開特別會議，就是否讓西大關豐昇龍（25歲，本名蘇嘎爾拉格查・賓巴蘇倫，蒙古人，立浪部屋）晉級横綱一事討論，豐昇龍在大相撲初場所以12勝3敗的成績奪下優勝，該特別會議上横綱晉級案也獲得八角理事長（前横綱北勝海）允諾，未來拿下横綱可說是勝券在握。

理事長27日，與橫綱審議委員會（委員長山內昌之）進行磋商。在收到建議後，將在29日的春季場所排名會議和理事會議上做出最終決定。

豐昇龍在去年11月的九州場所中，以13勝2敗的成績獲得優勝。橫綱審議會的內部規定規定，原則上以連續兩場比賽優勝的大關為準，符合推薦成績的力士，也需要出席審議會的委員三分之二多數票認可。

豐昇龍將是繼2021年名古屋場所照之富士之後的第74位新橫綱，也將成為繼朝青龍和白鵬之後，第6位拿下横綱殊榮的蒙古籍相撲力士。豐昇龍首次登台獻技以來，累積42場所拿下横綱殊榮，一年六個場所都制霸的好成績等，都是自1958年第五快晉升的速度。

豐昇龍是前横綱朝青龍的侄子，在2023年的名古屋場所上拿下優勝、晉升為大關後，現役唯一的橫綱照之富士也將在本次場所後退休。預計這將可避免當年前横綱北勝海退休，進入1993年初場所後曙升任橫綱以來，32年來橫綱頭銜出現空缺的狀況。



豐昇龍在贏得比賽後從日本相撲協會理事長八角（右）手中接過獎盃＝26日、東京・兩國國技館

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