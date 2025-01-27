中居正廣性醜聞＝富士電視台會長和社長引咎辭職，清水出任新社長

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富士電視台於27日宣布，的運營，有鑑於前藝人中居正廣（52歲）的性醜聞案件風暴延燒，受到愈來愈多的批評下，社長港浩一和會長嘉納修治將即日起引咎辭職。母公司富士媒體控股（HD）專務清水賢治自28日起將成為富士電視台新任社長。

該決議是在同天的臨時董事會議上決定。在隨後的記者會上，嘉納會長向該當事者女性正式道歉，並表示「由於本公司缺乏人權意識，讓我們未能提供足夠的保護」。嘉納隨後解釋稱「這給觀眾、廣告商、股東等帶來如此多的擔憂和不便，我對此深表歉意」。至於辭職原因，他稱「我們管理層對造成這種情況負有責任」。

出席記者會的還有副會長遠藤龍之介、以及富士媒體控股總裁金光修。顧問日枝久則未出席。

中居與該女性間的性糾紛發生在2023年6月。富士電視台當時很快就意識到這情況，但該事件只在少數高層間保密，並繼續播放中居主持的節目。1月17日舉行的記者會上，到場媒體人數還受到限制，電視台等也都不允許錄影。這樣的態度招致愈來愈多批評，禁止投放廣告的風氣在贊助商中間也迅速蔓延。



富士電視台社長港浩一（中）和會長嘉納修治在記者會上道歉＝27日下午、東京都港區



清水賢治出任富士電視台新社長＝27日下午、東京都港區



富士電視台社長港浩一在記者會開始時道歉＝27日下午、東京都港區

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