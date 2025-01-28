日本最大星探組織成員被捕＝疑似轉介紹女性到成人娛樂場所

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警視廳等部門在27日，以涉嫌違反職業安定法（有害工作介紹）為由，逮捕日本最大星探組織「Natural」成員、該公司職員荻野優也（32歲，東京都北區榮町），以及伊谷亮祐（27歲，千葉市若葉區千城台）。逮捕理由為該兩人涉嫌向女性介紹風俗店等成人娛樂工作，目前尚未確認該兩人是否承認指控。

根據該機構暴力團對策課稱，「Natural」組織於2009年左右開始活動，主要在東京歌舞伎町出沒。該團體一度在全國擁有約1500名成員，據了解每年收入約50億日圓。該課正在調查這些資金是否流入暴力團的可能性，並力求查明真相。

東京警視廳於同一天，同時對與「Natural」犯罪有關的數十處場所進行搜查，其中包括多個縣的成人風俗娛樂場所。

該兩人因涉嫌於2023年7月至2024年3月期間，介紹30多歲女性到台東區的泡泡浴場和富山市的外送風俗店等而陸續被捕。

根據調查人員透露，「Natural」公司涉嫌非法安排，把在街頭物色的女性介紹到全國數千家機構就職，當中就有包括成人風俗娛樂場所和陪酒酒吧，並從這些機構收取介紹費，也就是所謂的「回扣」。

關於收受回扣相關，警察廳預計將向本屆國會提交風俗營業法的修正案。



警視廳調查人員正在對日本最大的星探團體「Natural」的相關場所進行搜查＝27日上午、東京都新宿區

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