青葉被告死刑定讞：京阿尼縱火殺人案撤回上訴

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在京都動畫（京阿尼）第一工作室遭縱火，造成36人死亡、32人受傷的案件中，被控殺人罪等罪名並於一審京都地方法院被判處死刑的被告青葉真司（46歲），於28日前撤回上訴，死刑定讞。根據大阪高等法院的說法，撤回申請的日期為27日。

據相關人士透露，辯護方於去年9月提交了上訴理由書，並新提交了一份由與起訴後精神鑑定醫師不同的專家撰寫的意見書。辯方並未質疑精神鑑定結果本身，而是認為地方法院對精神鑑定的評價存在錯誤，並計劃在上訴審中主張無罪。

在一審的裁判員審判中，辯護方主張青葉被告在案發時因患有妄想性障礙，處於精神喪失或精神耗弱狀態。然而，京都地方法院於去年1月判決時認定，被告對京阿尼懷有強烈怨恨的動機雖受妄想性障礙影響，但仍具有完全刑事責任能力，並考慮到36人死亡的重大後果，判處死刑。

青葉被告及辯護人不服判決，向大阪高等法院提起上訴。據與被告會面的受害者家屬透露，青葉被告曾表示，上訴理由是「如果撤回上訴，就無法再發聲。我想傳達許多事情。」

根據判決，被告於2019年7月18日縱火焚燒位於京都市伏見區的京阿尼第一工作室，導致建築物全燒，當時在內的70名員工中，36人死亡，32人受傷。



京都動畫縱火殺人案中，青葉真司被告進入京都府警伏見署，2020年5月，京都市伏見區

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