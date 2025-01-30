十時社長擔任索尼集團 CEO：權限集中，4 月起生效

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索尼集團（G）於 29 日宣布，社長十時裕樹（60 歲）將出任最高經營責任者（CEO），此人事變動將於 4 月 1 日生效。現任會長兼 CEO 的吉田憲一郎（65 歲）將轉任具有代表權的會長。此舉將權限集中於十時氏，加速推動以遊戲、音樂、電影等娛樂業務為核心的經營戰略。

這是索尼時隔 7 年再次更換 CEO。十時氏曾主導設立索尼銀行，之後涉足通信與智慧型手機業務，並於 2023 年 4 月出任社長、最高營運責任者（COO）兼最高財務責任者（CFO）。他與吉田氏攜手推動企業轉型，使索尼的業務結構更加聚焦於娛樂領域。

索尼集團計劃在 2026 財年前的 3 年內進行 1 兆 8000 億日圓的戰略投資，重點將放在娛樂領域。今年 1 月，索尼向 KADOKAWA 投資約 500 億日圓，成為持股約 10% 的最大股東。

十時氏發表評論稱：「能與約 11 萬名員工一起挑戰索尼的進一步進化與成長，讓我感到非常期待。」



索尼集團（G）CEO 兼社長十時裕樹