「再見了」Doctor Yellow：JR東海T4編組最後運行

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長年來作為「新幹線的醫生」，支撐東海道、山陽新幹線安全運行的檢測列車「Doctor Yellow」之一，JR東海所擁有的T4編組於29日完成最後一次檢測，抵達東京站。西日本所擁有的T5編組也預計於2027年退役。

Doctor Yellow由JR東海和JR西日本各自擁有一組。兩家公司於去年6月宣布，因車輛老化將結束運行，東海所屬的T4編組於當天正式退役。自2001年開始運行以來，總行駛距離超過157萬公里。

其正式名稱為「新幹線電氣軌道綜合試驗車」，1964年東海道新幹線開業時，初代T1編組開始運行。該列車與普通營業列車相同方式行駛，負責檢查軌道變形、架線和信號設備等。

鮮豔的黃色車身是其特徵，由於約每10天運行一次且時刻表未公開，因此深受鐵道迷喜愛，被認為「看到它會帶來幸福」。Doctor Yellow退役後，檢測工作將由標準營業列車「N700S」接替。



完成最後檢測並抵達東京站的Doctor Yellow T4編組，2025年1月29日下午



裝飾著感謝訊息的「Doctor Yellow」T4編組，2025年1月28日，東京都品川區（JR東海提供）

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