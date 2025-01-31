豐田汽車連續五年居銷售榜首＝本田和日產銷售落後比亞迪

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豐田汽車公司於30日宣布，2024年全球銷量預估為1015萬輛，較前一年下降1.4%。這數字超過銷量902萬輛的德國大眾，連續第五年位居第一。同時，本田汽車公司銷售380萬輛，日產汽車公司銷售334萬輛，兩者皆首次落後中國電動汽車巨頭比亞迪，比亞迪的銷量為427萬輛。

在去年6月認證詐欺事件曝光後，豐田汽車暫停部分車型的生產，導致其國內銷量下降13.8%。另一方面，由於北美和歐洲混合動力汽車（HV）的成長，海外銷售穩固，成長1.0%。

全球銷售方面，比亞迪借助低價優勢，銷量成長逾40%，本田則因中國市場競爭加劇，銷量下滑4.6%，日產銷量下滑0.8%，業績好壞各半。

國內八大汽車企業於同日公佈，2024年國內汽車產量合計下降8.7%，來到783萬輛，為兩年來首次下降。除鈴木汽車外，共有7家公司出現負增長，其中，先前因認證詐欺而暫停所有生產的大發汽車則大幅下降36.8%。



豐田汽車公司商標（EPA時事）

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