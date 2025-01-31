富士電視台廣告收入下滑233億日圓＝因中居正廣的醜聞導致虧損

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富士電視台於30日宣布，截至2025年3月的年度的廣告收入預估為1252億日圓，較先前預測減少233億日圓。由於前藝人中居正廣在處理與女性糾紛的方式上令人擔憂，贊助商中要求停止投放廣告的風潮日益高漲，預計不少節目都陷入虧損。受到此影響，母公司富士媒體控股下調全年合併獲利預測。

在同日召開的董事會上，公司正式決定不再向廣告商收取已暫停播放的廣告費用，並體現在獲利預測中。母公司的淨利潤預計將下降三分之一，從290億日圓降至98億日圓，而其營業利潤預計將減少一半，來到180億日圓。富士電視社長清水賢治在董事會結束後接受採訪時表示：「我們對此極為重視」。

董事會也討論重組公司治理體系的問題。公司決定在母公司董事會下設立「經營改革小組委員會」，成員由7名外部董事組成。公司內外都有對經營團隊的責任提出質疑，其中包括對集團經營有很大影響力的董事兼顧問日枝久，但清水對此解釋稱「並未討論」。日枝久雖然也出席董事會，但清水並沒有透露講話內容。



富士電視台社長清水賢治受訪＝30日下午、東京都港區



AC日本公益廣告在富士電視台上播出

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