2023年外國人勞動者人數達230萬＝勞動力短缺下創歷史新高

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根據厚生勞動省於31日公佈的2024年外國人就業狀況（截至10月底）顯示，日本的外國籍勞工數量為230萬2587人，較前一年增加12.4%。由於嚴重的勞動力短缺，這已是連續12年創下歷史新高。

從國籍來區分，最多的是越南籍，成長10.1%，達57萬7080人；其次是中國籍，成長2.7%，達40萬8805人。從增漲幅度來看，增幅最高的是緬甸（成長61.0%）和印尼（成長39.5%）。

從業界來看，製造業就業人數最多，成長8.3%，達59萬8314人，佔就業總人數的26.0%。其次是服務業，增加10.5%，達35萬4418人。成長率最高的是醫療福利領域，達28.1%。

依居留身份類型劃分，專業或技術居留身份人數最多，增加20.6%，達71萬8812人。

按照都道府縣劃分，東京都有58萬5791名勞工，佔總數的25.4％。成長率最高的是長崎縣（28.1%）、北海道（23.8%）、福井縣（22.5%）。



厚生勞動省＝東京都千代田區

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